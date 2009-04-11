Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Спартак
Москва - Спартак: обзор матча 11 апреля 2009
Москва
11.04.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
2'
Э. Чеснаускис
17'
А. Епуряну
71'
Д. Тарасов
86'
Алекс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Спартак
Желтая карточка
А. Ставпец
+2
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Алекс
Замена
М. Йоп
️️️️
З. Вукич
Замена
М. Якубко
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 3:0!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
В. Рыжков
️️️️
Кариока
Замена
В. Быстров
️️️️
И. Саенко
+1
Желтая карточка
М. Фатхи
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
З. Вукич
Желтая карточка
Алекс
ГОЛ! 2:0!
А. Епуряну
Пас отдал
А. Самедов
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чеснаускис
Пас отдал
Э. Бракамонте
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
10
Максим Григорьев
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
10
Иван Саенко
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
20
Дакоста
4
Окоронкво
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Самедов
9
Вукич
19
Бракамонте
4-4-1-1
1
Плетикоса
18
Паршивлюк
30
Фатхи
25
Йиранек
10
Григорьев
10
Саенко
39
Ковальчук
5
Кариока
32
Баженов
12
Алекс
11
Веллитон
9
Вукич
25
Йоп
25
Йоп
9
Вукич
88
Чеснаускис
16
Ставпец
16
Ставпец
88
Чеснаускис
23
Тарасов
26
Якубко
26
Якубко
23
Тарасов
5
Кариока
28
Рыжков
28
Рыжков
5
Кариока
10
Саенко
34
Быстров
34
Быстров
10
Саенко
Остались в запасе
Москва
Спартак
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Москва - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Посещаемость:
9600
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:45 (прямая); "Спорт" 13:55 (прямая)
Новости команд
Все
Москва
Спартак
Бывший агент Дзюбы рассказал, почему прекратил сотрудничество с футболистом
00:01
1
Бывший тренер сборной России одним словом описал удаление Максименко
Вчера, 22:33
3
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
«Спартак» получил представительство в правлении РПЛ
Вчера, 14:15
20
Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть РПЛ
Вчера, 12:44
13
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
Бывший агент Дзюбы рассказал, почему прекратил сотрудничество с футболистом
00:01
1
Бывший тренер сборной России одним словом описал удаление Максименко
Вчера, 22:33
3
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
«Спартак» получил представительство в правлении РПЛ
Вчера, 14:15
20
Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть РПЛ
Вчера, 12:44
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+