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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - ФК Москва
Спартак-Нальчик - Москва: обзор матча 26 июля 2009
Спартак-Нальчик
26.07.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Москва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Москва
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
Ф. Мартин Пароди
️️️️
Р. Концедалов
Замена
З. Вукич
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
А. Машуков
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Маренич
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
Г. Гогуа
20'
20'
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
К. Гетериев
15'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
АП
13
Казбек Гетериев
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
0
Бранислав Крунич
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
71
Александр Маренич
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-4-1-1
22
Радич
33
Ятченко
25
Амисулашвили
20
Джудович
15
Кисенков
7
Гогуа
11
Концедалов
15
Машуков
13
Гетериев
31
Леандро
15
Калимуллин
4-1-4-1
30
Жевнов
14
Набабкин
4
Окоронкво
24
Епуряну
88
Григалава
23
Тарасов
19
Самедов
17
Ребко
0
Крунич
88
Чеснаускис
71
Маренич
11
Концедалов
0
Пароди
0
Пароди
11
Концедалов
17
Ребко
9
Вукич
9
Вукич
17
Ребко
88
Чеснаускис
16
Ставпец
16
Ставпец
88
Чеснаускис
71
Маренич
12
Стрелков
12
Стрелков
71
Маренич
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Москва
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Москва
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А.Глот (Ярославль)
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
В.Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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