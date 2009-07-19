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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Кубань (ЛФЛ)
Москва - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 июля 2009
Москва
19.07.2009, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
23'
Э. Чеснаускис (П)
53'
А. Самедов
71'
Б. Крунич
81'
Э. Чеснаускис
20'
Д. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Кубань (ЛФЛ)
+3
Вторая желтая
Х. Драман
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Шешуков
Замена
Б. Карюкин
️️️️
А. Ботвиньев
ГОЛ! 4:1!
Э. Чеснаускис
Пас отдал
Г. Григалава
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Хагуш
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Маренич
Желтая карточка
Х. Драман
ГОЛ! 3:1!
Б. Крунич
Пас отдал
А. Маренич
Травма
А. Хагуш
Замена
З. Вукич
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:1!
А. Самедов
Пас отдал
А. Ребко
Желтая карточка
Г. Григалава
+1
Желтая карточка
А. Шешуков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Чеснаускис
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Траоре
Пас отдал
Х. Драман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ОП
0
Бранислав Крунич
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
71
Александр Маренич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
10
Андрей Топчу
(К)
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
0
Хамину Драман
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Артем Долженко
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
4-2-3-1
30
Жевнов
88
Григалава
7
Шешуков
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
17
Ребко
88
Чеснаускис
0
Крунич
19
Самедов
71
Маренич
4-5-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
10
Топчу
0
Драман
2
Кайта
34
Ушенин
8
Тлисов
11
Касаев
15
Траоре
7
Шешуков
30
Васянович
30
Васянович
7
Шешуков
17
Ребко
9
Вукич
9
Вукич
17
Ребко
71
Маренич
12
Стрелков
12
Стрелков
71
Маренич
62
Ботвиньев
85
Карюкин
85
Карюкин
62
Ботвиньев
14
Хагуш
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
14
Хагуш
28
Байрыев
28
Байрыев
Остались в запасе
Москва
Кубань (ЛФЛ)
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
37
Артем Долженко
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
5
Александр Хохлов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
4
Ренат Баратов
ЦФ
37
Артем Долженко
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
5
Александр Хохлов
ЛЗ
Статистика матча Москва - Кубань (ЛФЛ)
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И.Писанко
С.Романов (оба - Новосибирск)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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