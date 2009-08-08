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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Рубин
Москва - Рубин: обзор матча 08 августа 2009
Москва
08.08.2009, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Рубин
55'
А. Маренич
26'
Г. Карадениз
52'
А. Бухаров
84'
А. Домингес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Рубин
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Домингес
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
А. Ставпец
️️️️
З. Вукич
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
А. Домингес
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:2!
А. Маренич
ГОЛ! 0:2!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Ансальди
Желтая карточка
Г. Карадениз
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
Р. Шаронов
Замена
А. Маренич
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
Г. Григалава
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
71
Александр Маренич
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Жевнов
14
Набабкин
24
Епуряну
88
Григалава
7
Шешуков
23
Тарасов
17
Ребко
88
Чеснаускис
9
Вукич
19
Самедов
12
Стрелков
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
40
Сибайя
37
Семак
16
Нобоа
32
Баляйкин
11
Бухаров
61
Карадениз
12
Стрелков
71
Маренич
71
Маренич
12
Стрелков
9
Вукич
16
Ставпец
16
Ставпец
9
Вукич
76
Шаронов
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
76
Шаронов
32
Баляйкин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
32
Баляйкин
61
Карадениз
10
Домингес
10
Домингес
61
Карадениз
Остались в запасе
Москва
Рубин
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Москва - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:30 (прямая); "Спорт" 18:40 (прямая)
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