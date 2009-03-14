Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ФК Москва
Динамо - Москва: обзор матча 14 марта 2009
Динамо
14.03.2009, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Москва
90+3'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Москва
Желтая карточка
А. Кержаков
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Комбаров
+3
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Самедов
Замена
Ц. Генков
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
А. Ребко
Замена
З. Вукич
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Набабкин
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
0
Бранислав Крунич
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Москва
35
Илья Гаврилов
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
13
Гранат
8
Колодин
6
Фернандес
26
Уилкшир
19
Ропотан
23
Комбаров
25
Хохлов
2
Димидко
9
Комбаров
11
Кержаков
3-2-3-2
30
Жевнов
4
Окоронкво
24
Епуряну
7
Шешуков
14
Набабкин
20
Дакоста
19
Самедов
0
Крунич
88
Чеснаускис
19
Бракамонте
26
Якубко
2
Димидко
18
Генков
18
Генков
2
Димидко
14
Набабкин
17
Ребко
17
Ребко
14
Набабкин
26
Якубко
9
Вукич
9
Вукич
26
Якубко
19
Самедов
16
Ставпец
16
Ставпец
19
Самедов
Остались в запасе
Динамо
Москва
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
35
Илья Гаврилов
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Москва
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
8000 из 18636 зрителей (42%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая); "Спорт" 14:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Москва
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Экс-тренер «Динамо» не верит в чемпионство команды в этом сезоне
Вчера, 15:54
3
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Экс-тренер «Динамо» не верит в чемпионство команды в этом сезоне
Вчера, 15:54
3
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+