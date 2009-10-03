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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ФК Москва
Ростов - Москва: обзор матча 03 октября 2009
Ростов
03.10.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Москва
41'
Д. Акимов
58'
И. Лебеденко
71'
А. Ребко
89'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Москва
ГОЛ! 2:2!
М. Якубко
Пас отдал
А. Ребко
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
Замена
Н. Сливич
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 2:1!
А. Ребко
Пас отдал
А. Самедов
Замена
И. Стрелков
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
В. Мандрыкин
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Шериев
Желтая карточка
Б. Петрович
ГОЛ! 1:0!
Д. Акимов
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Желтая карточка
М. Якубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
8
Александр Павленко
АП
8
Александр Гацкан
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
19
Александр Самедов
РФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
0
Ненад Сливич
ЦП
83
Петр Гицелов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-3-1-2
16
Мандрыкин
33
Анджелкович
16
Шериев
6
Ленгиел
4
Астафьев
24
Кульчий
11
Петрович
8
Гацкан
8
Павленко
98
Акимов
10
Лебеденко
4-2-1-3
30
Жевнов
14
Набабкин
24
Епуряну
4
Окоронкво
20
Дакоста
7
Шешуков
23
Тарасов
17
Ребко
19
Самедов
26
Якубко
88
Чеснаускис
11
Петрович
0
Сливич
0
Сливич
11
Петрович
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
23
Тарасов
12
Стрелков
12
Стрелков
23
Тарасов
Остались в запасе
Ростов
Москва
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
83
Петр Гицелов
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
83
Петр Гицелов
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ростов - Москва
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
М. Новокшонов (Ижевск)
Резервный судья:
Ю. Куница (Краснодар)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Посещаемость:
7125 из 15840 зрителей (44%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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