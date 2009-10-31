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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Зенит
Москва - Зенит: обзор матча 31 октября 2009
Москва
31.10.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
84'
А. Шешуков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Зенит
Замена
З. Вукич
️️️️
А. Ребко
+4
Замена
Б. Крунич
️️️️
А. Самедов
Замена
С. Корниленко
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
И. Семшов
Замена
М. Кежман
️️️️
Р. Ширл
ГОЛ! 1:0!
А. Шешуков
Замена
И. Семшов
️️️️
В. Файзулин
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
А. Дакоста
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
20
Дакоста
33
Илич
4
Окоронкво
14
Набабкин
23
Тарасов
17
Ребко
7
Шешуков
19
Самедов
16
Ставпец
26
Якубко
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Крижанац
25
Ширл
27
Денисов
34
Быстров
15
Широков
20
Файзулин
18
Зырянов
33
Текке
19
Самедов
0
Крунич
0
Крунич
19
Самедов
17
Ребко
9
Вукич
9
Вукич
17
Ребко
16
Ставпец
12
Стрелков
12
Стрелков
16
Ставпец
20
Файзулин
20
Семшов
20
Семшов
20
Файзулин
15
Широков
12
Корниленко
12
Корниленко
15
Широков
25
Ширл
99
Кежман
99
Кежман
25
Ширл
Остались в запасе
Москва
Зенит
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Москва - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
М. Еровенко (Краснодар)
Резервный судья:
А. Еськов (Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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