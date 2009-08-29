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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ФК Москва
Томь - Москва: обзор матча 29 августа 2009
Томь
29.08.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Москва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Москва
Желтая карточка
И. Стрелков
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Мазнов
Замена
В. Волков
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
Д. Смирнов
Замена
И. Стрелков
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
А. Ставпец
19'
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Климов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ПЗ
33
Валерий Климов
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
(К)
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
72
Павел Голышев
АП
19
Александр Самедов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Томь
1
Егор Ридош
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Артур Рылов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-4-2
16
Поляков
59
Иванов
24
Смирнов
37
Йокич
21
Катынсус
33
Климов
12
Радосавлевич
66
Мичков
83
Харитонов
22
Дзюба
10
Мазнов
4-1-2-2-1
30
Жевнов
14
Набабкин
4
Окоронкво
7
Шешуков
20
Дакоста
23
Тарасов
19
Самедов
17
Ребко
16
Ставпец
72
Голышев
26
Якубко
33
Климов
55
Скобляков
55
Скобляков
33
Климов
83
Харитонов
11
Волков
11
Волков
83
Харитонов
10
Мазнов
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Мазнов
16
Ставпец
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
16
Ставпец
72
Голышев
12
Стрелков
12
Стрелков
72
Голышев
Остались в запасе
Томь
Москва
15
Денис Киселев
ЦП
1
Егор Ридош
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
15
Денис Киселев
ЦП
1
Егор Ридош
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Статистика матча Томь - Москва
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая); "Спорт" 19:15 (в записи)
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