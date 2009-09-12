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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Амкар-Пермь
Москва - Амкар-Пермь: обзор матча 12 сентября 2009
Москва
12.09.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
8'
Д. Белоруков
89'
М. Афанасьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Амкар-Пермь
ГОЛ! 0:2!
М. Афанасьев
Замена
Э. Юнузович
️️️️
М. Кушев
Замена
П. Голышев
️️️️
Д. Тарасов
Замена
З. Вукич
️️️️
А. Ребко
Желтая карточка
А. Ребко
Замена
И. Стрелков
️️️️
М. Якубко
Замена
М. Гаал
️️️️
Ж. Карлос
Вторая желтая
А. Епуряну
Вторая желтая
В. Гришин
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
В. Гришин
Пенальти не реализован!
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
З. Сираков
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 0:1!
Д. Белоруков
Пас отдал
Н. Дринчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
77
Михаил Афанасьев
ПП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-2-3-1
30
Жевнов
20
Дакоста
4
Окоронкво
24
Епуряну
14
Набабкин
7
Шешуков
23
Тарасов
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Самедов
26
Якубко
4-4-1-1
1
Усминский
14
Сираков
6
Калашников
21
Белоруков
28
Гришин
7
Пеев
18
Дринчич
13
Новакович
25
Соколов
20
Жеан Карлос
29
Кушев
17
Ребко
9
Вукич
9
Вукич
17
Ребко
23
Тарасов
72
Голышев
72
Голышев
23
Тарасов
26
Якубко
12
Стрелков
12
Стрелков
26
Якубко
20
Жеан Карлос
13
Гаал
13
Гаал
20
Жеан Карлос
25
Соколов
77
Афанасьев
77
Афанасьев
25
Соколов
29
Кушев
86
Юнузович
86
Юнузович
29
Кушев
Остались в запасе
Москва
Амкар-Пермь
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Москва - Амкар-Пермь
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
В.Семенов (Гатчина)
С.Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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