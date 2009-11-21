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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Спартак-Нальчик
Москва - Спартак-Нальчик: обзор матча 21 ноября 2009
Москва
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
25'
Д. Сирадзе
55'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Спартак-Нальчик
+2
Замена
А. Концевой
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
С. Овчинников
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Б. Илич
️️️️
З. Вукич
Желтая карточка
К. Гетериев
Замена
О. Самсонов
️️️️
М. Бикмаев
ГОЛ! 0:2!
Ш. Асильдаров
Замена
И. Стрелков
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
Д. Тарасов
ГОЛ! 0:1!
Д. Сирадзе
14'
Желтая карточка
В. Кисенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
75
Марат Бикмаев
ЦП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
39
Рикардо
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
80
Артем Концевой
ЦФ
26
Сергей Овчинников
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Жевнов
20
Дакоста
7
Шешуков
24
Епуряну
14
Набабкин
23
Тарасов
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Самедов
9
Вукич
26
Якубко
4-4-1-1
1
Хомич
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
5
Феррейра
31
Леандро
13
Гетериев
75
Бикмаев
33
Ятченко
8
Сирадзе
9
Асильдаров
9
Вукич
33
Илич
33
Илич
9
Вукич
23
Тарасов
12
Стрелков
12
Стрелков
23
Тарасов
75
Бикмаев
36
Самсонов
36
Самсонов
75
Бикмаев
9
Асильдаров
80
Концевой
80
Концевой
9
Асильдаров
8
Сирадзе
26
Овчинников
26
Овчинников
8
Сирадзе
Остались в запасе
Москва
Спартак-Нальчик
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
22
Деян Радич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
39
Рикардо
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
39
Рикардо
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Москва - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тобольск)
Н. Богач (Люберцы)
Резервный судья:
В. Рогулев (Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:45 (прямая)
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