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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Химки
Москва - Химки: обзор матча 26 сентября 2009
Москва
26.09.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Химки
43'
М. Якубко
61'
П. Голышев
80'
З. Вукич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Химки
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Самедов
Желтая карточка
И. Старков
Желтая карточка
К. Ахмедов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
З. Вукич
Замена
И. Стрелков
️️️️
П. Голышев
Замена
О. Кожанов
️️️️
И. Цветкович
Замена
З. Вукич
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:0!
П. Голышев
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Ибрагимов
ГОЛ! 1:0!
М. Якубко
Пас отдал
А. Ребко
Желтая карточка
Ю. Кириллов
Желтая карточка
Д. Семочко
17'
Желтая карточка
Е. Гапон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
72
Павел Голышев
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
10
Иван Старков
ПП
78
Илья Максимов
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
4-5-1
30
Жевнов
20
Дакоста
24
Епуряну
4
Окоронкво
14
Набабкин
88
Чеснаускис
72
Голышев
17
Ребко
7
Шешуков
19
Самедов
26
Якубко
4-5-1
27
Комаров
28
Ротенберг
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
33
Гапон
10
Старков
42
Кириллов
31
Цветкович
3
Ахмедов
25
Семочко
78
Максимов
88
Чеснаускис
9
Вукич
9
Вукич
88
Чеснаускис
19
Самедов
16
Ставпец
16
Ставпец
19
Самедов
72
Голышев
12
Стрелков
12
Стрелков
72
Голышев
31
Цветкович
20
Кожанов
20
Кожанов
31
Цветкович
Остались в запасе
Москва
Химки
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
19
Александр Антипенко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
19
Александр Антипенко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Статистика матча Москва - Химки
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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