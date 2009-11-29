Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Динамо
Москва - Динамо: обзор матча 29 ноября 2009
Москва
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
42'
Д. Колодин (АГ)
6'
Д. Колодин
35'
Л. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Динамо
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
А. Васянович
️️️️
К. Набабкин
Замена
Й. Танасиевич
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Шешуков
Желтая карточка
И. Стрелков
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
А. Ропотан
️️️️
М. Ковальчик
Замена
И. Стрелков
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Дакоста
Желтая карточка
Л. Агийяр
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Колодин
ГОЛ! 0:2!
Л. Фернандес
Пас отдал
Д. Комбаров
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Красная карточка
З. Вукич
ГОЛ! 0:1!
Д. Колодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Александр Шешуков
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
(К)
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
9
Кирилл Комбаров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Бранислав Крунич
ЦП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
4-4-1-1
30
Жевнов
20
Дакоста
4
Окоронкво
33
Илич
14
Набабкин
88
Чеснаускис
7
Шешуков
17
Ребко
19
Самедов
9
Вукич
26
Якубко
4-3-1-2
30
Габулов
5
Ковальчик
8
Колодин
6
Фернандес
13
Гранат
9
Комбаров
26
Уилкшир
23
Комбаров
22
Агийяр
9
Кокорин
90
Смолов
14
Набабкин
30
Васянович
30
Васянович
14
Набабкин
7
Шешуков
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Шешуков
88
Чеснаускис
12
Стрелков
12
Стрелков
88
Чеснаускис
90
Смолов
66
Танасиевич
66
Танасиевич
90
Смолов
5
Ковальчик
19
Ропотан
19
Ропотан
5
Ковальчик
Остались в запасе
Москва
Динамо
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Москва - Динамо
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
В. Бобык (оба - Москва)
Резервный судья:
А. Николаев (Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 13:45 (прямая)
Новости команд
Все
Москва
Динамо
Агент Тюкавина раскрыл два больших желания нападающего
00:22
1
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
Вчера, 21:13
«Динамо» подозревает, что Карпин специально не вызвал Глушенкова и Соболева в сборную
Вчера, 20:14
9
Агент подробно рассказал о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:07
5
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
Вчера, 15:13
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
ФК «Москва» могут возродить при поддержке экс-ведущей «Дома-2»
4 марта
8
Калешин назвал худшего тренера в своей карьере
2023.12.21 20:34
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
2023.01.19 14:00
4
Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!»
2022.11.02 14:43
7
Агент Тюкавина раскрыл два больших желания нападающего
00:22
1
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
Вчера, 21:13
«Динамо» подозревает, что Карпин специально не вызвал Глушенкова и Соболева в сборную
Вчера, 20:14
9
Агент подробно рассказал о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:07
5
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
Вчера, 15:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+