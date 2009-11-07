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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ФК Москва
Кубань (ЛФЛ) - Москва: обзор матча 07 ноября 2009
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 3
Завершен
Москва
70'
Г. Джиоев
73'
Д. Траоре
83'
Х. Драман
29'
А. Ребко
34'
М. Якубко
87'
А. Ребко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Москва
Замена
К. Лагиевка
️️️️
Х. Драман
ГОЛ! 3:3!
А. Ребко
ГОЛ! 3:2!
Х. Драман
Замена
З. Вукич
️️️️
Д. Тарасов
Замена
И. Стрелков
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 2:2!
Д. Траоре
Пас отдал
А. Тлисов
Желтая карточка
Г. Джиоев
ГОЛ! 1:2!
Г. Джиоев
Пас отдал
Х. Драман
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Х. Бабангида
Замена
И. Шевченко
️️️️
О. Эммануель Окодува
ГОЛ! 0:2!
М. Якубко
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 0:1!
А. Ребко
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
89
Харуна Бабангида
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЦП
0
Хамину Драман
ПП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
4-4-2
85
Карюкин
5
Хохлов
23
Джиоев
2
Засеев
14
Хагуш
89
Бабангида
8
Тлисов
30
Мурешан
0
Драман
15
Траоре
0
Окодува
4-1-4-1
30
Жевнов
14
Набабкин
4
Окоронкво
24
Епуряну
20
Дакоста
23
Тарасов
19
Самедов
17
Ребко
7
Шешуков
88
Чеснаускис
26
Якубко
0
Драман
50
Лагиевка
50
Лагиевка
0
Драман
89
Бабангида
23
Сквернюк
23
Сквернюк
89
Бабангида
0
Окодува
99
Шевченко
99
Шевченко
0
Окодува
23
Тарасов
9
Вукич
9
Вукич
23
Тарасов
88
Чеснаускис
12
Стрелков
12
Стрелков
88
Чеснаускис
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Москва
19
Алексей Степанов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Бранислав Крунич
ЦП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Москва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
В. Казьменко (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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