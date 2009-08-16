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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ФК Москва
Спартак - Москва: обзор матча 16 августа 2009
Спартак
16.08.2009, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Москва
45+2'
П. Яковлев
89'
Е. Макеев
50'
З. Вукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Москва
ГОЛ! 2:1!
Е. Макеев
Замена
А. Рылов
️️️️
З. Вукич
Замена
М. Фатхи
️️️️
М. Штранцль
Травма
М. Штранцль
Замена
А. Павленко
️️️️
Кариока
Травма
К. Набабкин
Замена
М. Якубко
️️️️
А. Маренич
Замена
А. Малоян
️️️️
В. Быстров
Замена
П. Голышев
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 1:1!
З. Вукич
Пас отдал
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
П. Яковлев
Пас отдал
Веллитон
+2
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Веллитон
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
А. Шешуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЛП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
71
Александр Маренич
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-3-2-1
35
Джанаев
34
Макеев
39
Штранцль
25
Йиранек
18
Паршивлюк
39
Ковальчук
5
Кариока
34
Быстров
12
Алекс
91
Яковлев
11
Веллитон
4-1-1-3-1
30
Жевнов
14
Набабкин
7
Шешуков
24
Епуряну
20
Дакоста
23
Тарасов
17
Ребко
16
Ставпец
9
Вукич
19
Самедов
71
Маренич
39
Штранцль
30
Фатхи
30
Фатхи
39
Штранцль
5
Кариока
8
Павленко
8
Павленко
5
Кариока
34
Быстров
0
Малоян
0
Малоян
34
Быстров
9
Вукич
10
Рылов
10
Рылов
9
Вукич
16
Ставпец
72
Голышев
72
Голышев
16
Ставпец
71
Маренич
26
Якубко
26
Якубко
71
Маренич
Остались в запасе
Спартак
Москва
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Спартак - Москва
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лужники
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