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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ФК Москва - Крылья Советов
Москва - Крылья Советов: обзор матча 18 октября 2009
Москва
18.10.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
42'
П. Голышев
77'
А. Ребко (П)
53'
Я. Коллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - Крылья Советов
+1
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
А. Ставпец
️️️️
М. Якубко
+1
Желтая карточка
М. Якубко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ребко
Замена
Е. Савин
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
Р. Адамов
️️️️
Я. Коллер
Замена
И. Стрелков
️️️️
П. Голышев
Замена
С. Иванов
️️️️
А. Бобер
Замена
Б. Илич
️️️️
З. Вукич
Пенальти не реализован!
Р. Аджинджал
Вторая желтая
К. Набабкин
ГОЛ! 1:1!
Я. Коллер
Пас отдал
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Ребко
Желтая карточка
О. Иванов
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Пас отдал
З. Вукич
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Я. Коллер
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
А. Шешуков
Пенальти не реализован!
З. Вукич
11'
Желтая карточка
З. Вукич
10'
Желтая карточка
А. Белозеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
20
Акес Дакоста
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
19
Александр Самедов
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
(К)
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
4
Жеан
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Жевнов
7
Шешуков
4
Окоронкво
24
Епуряну
20
Дакоста
14
Набабкин
72
Голышев
17
Ребко
19
Самедов
9
Вукич
26
Якубко
3-3-3-1
31
Лобос
20
Игнатьев
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
8
Бобер
3
Будылин
19
Иванов
20
Аджинджал
2
Калачев
0
Коллер
9
Вукич
33
Илич
33
Илич
9
Вукич
26
Якубко
16
Ставпец
16
Ставпец
26
Якубко
72
Голышев
12
Стрелков
12
Стрелков
72
Голышев
8
Бобер
99
Иванов
99
Иванов
8
Бобер
20
Аджинджал
99
Савин
99
Савин
20
Аджинджал
0
Коллер
21
Адамов
21
Адамов
0
Коллер
Остались в запасе
Москва
Крылья Советов
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
4
Жеан
ЦЗ
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Москва - Крылья Советов
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Н. Фролов (Раменское)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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