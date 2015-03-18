|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|20
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|11.05.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.05.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|25.04.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|19.04.2015
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|64'
|12.04.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.04.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|29.03.2015
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|3:0
|Сочи (Сочи)
|22.03.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|18.03.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|14.03.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|20.09.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|13.09.2014
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|07.09.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|76'
|24.08.2014
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|17.08.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|10.08.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|03.08.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|19.07.2014
|1' -45'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.07.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)