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    Хавьер - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Хавьер
    Фамилия де Алмейда
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 2000 (23 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    19.09.2022 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.09.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    30.08.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.08.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 84' -90' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 80' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    08.06.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.06.2022 80' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    90'
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