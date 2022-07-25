Хавьер - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2000 (23 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|де Алмейда
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2000 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|19.09.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|84' -90'
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|80' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|80' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|90'