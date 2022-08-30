Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Брагантино
Коринтианс - Брагантино: обзор матча 30 августа 2022
Коринтианс
30.08.2022, вторник, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
31'
Г. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Брагантино
Замена
Б. Мендес
️️️️
Д. Кейрос
88'
83'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
Замена
В. Кантильо
️️️️
Г. Силва
82'
79'
Замена
Мигел
️️️️
R.
79'
Замена
Соррисо
️️️️
К. Эдуардо
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Гедес
74'
Замена
Рамиро
️️️️
Р. Аугусто
74'
57'
Замена
Алеррандро
️️️️
Йоран
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Л. Питон
46'
Желтая карточка
Д. Кейрос
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
31'
10'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
17
Рамиро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
1
Júlio Césár
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Питон
4
Жил
2
Бальбуэна
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
19
Силва
9
Алберто
4-3-1-3
13
Адерлан
3
Ортис
4
Натан
36
Кандидо
19
Йоран
30
Эвангелиста
7
Рамирес
37
Артур
31
96
Эдуардо
1
Клейтон
6
Питон
6
Сантос
6
Сантос
6
Питон
37
Ду Кейрос
4
Мендес
4
Мендес
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
17
Рамиро
17
Рамиро
7
Аугусто
19
Силва
30
Кантильо
30
Кантильо
19
Силва
10
Гедес
10
Витал
10
Витал
10
Гедес
31
99
Мигел
99
Мигел
31
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
19
Йоран
9
Алеррандро
9
Алеррандро
19
Йоран
96
Эдуардо
7
Соррисо
7
Соррисо
96
Эдуардо
Остались в запасе
Коринтианс
Брагантино
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
1
Júlio Césár
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
25
Бруно Пракседес
АП
1
Júlio Césár
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Коринтианс - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Брагантино
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+