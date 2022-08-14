Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Палмейрас
Коринтианс - Палмейрас: обзор матча 14 августа 2022
Коринтианс
14.08.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
72'
Рони (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Палмейрас
87'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Х. Мануэль Лопес
85'
Желтая карточка
Х. Пикерес
74'
Замена
Табата
️️️️
Дуду
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Рони
Замена
Адсон
️️️️
Г. Силва
69'
Замена
Рони
️️️️
Ф. Вера
69'
63'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Вейга
63'
Замена
Г. Менино
️️️️
Рони
Замена
Фагнер
️️️️
Р. Рамуш
59'
40'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
Желтая карточка
Р. Гедес
18'
Желтая карточка
Ф. Вера
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
17
Рамиро
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Питон
4
Мендес
2
Бальбуэна
2
Рамуш
15
Вера
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
19
Силва
9
Алберто
4-1-1-3-1
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
2
Рамуш
23
Фагнер
23
Фагнер
2
Рамуш
15
Вера
70
Рони
70
Рони
15
Вера
19
Силва
28
Адсон
28
Адсон
19
Силва
42
Лопес
9
Наварро
9
Наварро
42
Лопес
92
Дуду
10
Табата
10
Табата
92
Дуду
33
Рони
25
Менино
25
Менино
33
Рони
23
Вейга
21
Уэсли
21
Уэсли
23
Вейга
Остались в запасе
Коринтианс
Палмейрас
6
Фабио Сантос
ЛЗ
1
Карлос Мигел
ВР
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
17
Рамиро
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
1
Карлос Мигел
ВР
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
17
Рамиро
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Палмейрас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Палмейрас
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
Вчера, 19:41
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+