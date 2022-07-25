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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коринтианс
Атлетико Минейро - Коринтианс: обзор матча 25 июля 2022
Атлетико Минейро
25.07.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
9'
Кено
80'
Ф. Сантос
86'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Коринтианс
Замена
А. Кардек
️️️️
Аллан
89'
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Сарачо
89'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Сантос
Желтая карточка
Х. Алонсо
85'
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сантос
Замена
К. Павон
️️️️
И. Фернандес
74'
Замена
Педриньо
️️️️
Кено
66'
Замена
Отавио
️️️️
Жаир
66'
65'
Замена
Г. Силва
️️️️
Ю. Алберто
65'
Замена
Рони
️️️️
Майкон
46'
Замена
Р. Гедес
️️️️
Виллиан
46'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Жулиано
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Алберто
Желтая карточка
И. Фернандес
45'
ГОЛ! 1:0!
Кено
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
10
Педриньо
ЦП
7
Адемир
ПВ
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
4-3-2-1
22
Эверсон
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
21
Рабельо
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
11
Сарачо
7
Халк
20
Кено
4-2-2-2
23
Фагнер
4
Мендес
2
Бальбуэна
6
Сантос
37
Ду Кейрос
8
Майкон
20
Жулиано
10
Виллиан
9
Алберто
28
Адсон
8
Жаир
94
Отавио
94
Отавио
8
Жаир
20
Кено
10
Педриньо
10
Педриньо
20
Кено
29
Аллан
14
Кардек
14
Кардек
29
Аллан
11
Сарачо
11
Варгас
11
Варгас
11
Сарачо
6
Фернандес
7
Павон
7
Павон
6
Фернандес
20
Жулиано
30
Кантильо
30
Кантильо
20
Жулиано
8
Майкон
70
Рони
70
Рони
8
Майкон
10
Виллиан
10
Гедес
10
Гедес
10
Виллиан
9
Алберто
19
Силва
19
Силва
9
Алберто
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коринтианс
8
Рубенс
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
7
Адемир
ПВ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
7
Адемир
ПВ
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Коринтианс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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