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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коринтианс
Сеара - Коринтианс: обзор матча 17 июля 2022
Сеара
17.07.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Коринтианс
28'
Б. Пачеко
33'
Вина
77'
Клебер
4'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Коринтианс
Замена
Дентиньо
️️️️
С. Мендоса
90'
+1
84'
Замена
Хавьер
️️️️
Жулиано
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Б. Пачеко
84'
Замена
M.
️️️️
Н. Параиба
84'
Замена
З. Роберто
️️️️
Клебер
84'
ГОЛ! 3:1!
Клебер
Пас отдал
Вина
77'
57'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Б. Мендес
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Ричардсон
54'
46'
Замена
Рони
️️️️
Адсон
46'
Замена
Л. Питон
️️️️
В. Кантильо
Желтая карточка
Клебер
38'
ГОЛ! 2:1!
Вина
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Пачеко
28'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
80
Léo Rafael
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Коринтианс
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
70
Рони
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
2-2-1-5
91
Пачеко
24
Мессиас
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
6
Отавио
7
Мендоса
29
Вина
9
Клебер
1
4-2-3-1
33
Донелли
34
Густаво
4
Жил
4
Мендес
6
Сантос
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
19
Силва
20
Жулиано
10
Гедес
28
Адсон
7
Мендоса
31
Дентиньо
31
Дентиньо
7
Мендоса
2
Параиба
2
2
2
Параиба
26
Ричардсон
23
Линдосо
23
Линдосо
26
Ричардсон
91
Пачеко
88
Собрал
88
Собрал
91
Пачеко
9
Клебер
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
9
Клебер
4
Мендес
2
Рамуш
2
Рамуш
4
Мендес
30
Кантильо
6
Питон
6
Питон
30
Кантильо
20
Жулиано
39
Хавьер
39
Хавьер
20
Жулиано
28
Адсон
70
Рони
70
Рони
28
Адсон
Остались в запасе
Сеара
Коринтианс
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
80
Léo Rafael
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Остались в запасе
26
Бруно Мело
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Сеара - Коринтианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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