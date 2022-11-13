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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Минейро
Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 13 ноября 2022
Коринтианс
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
45'
Э. Варгас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
90'
+6
Замена
Рубенс
️️️️
И. Фернандес
82'
Желтая карточка
Э. Варгас
82'
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Варгас
81'
Замена
Гуга
️️️️
М. Сарачо
72'
Замена
Адемир
️️️️
Кено
Замена
Гиоване
️️️️
Майкон
72'
68'
Желтая карточка
И. Фернандес
Желтая карточка
Р. Гедес
62'
Замена
М. Витал
️️️️
Ф. Вера
59'
Желтая карточка
Майкон
52'
48'
Желтая карточка
Аллан
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Рамиро
46'
45'
+3
Желтая карточка
Эверсон
45'
+2
Желтая карточка
Жемерсон
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Варгас
Желтая карточка
Ф. Сантос
44'
38'
Желтая карточка
М. Сарачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Рамиро
ЦП
8
Майкон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
16
Додо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
22
Yan Phillipe
ЦП
7
Адемир
ПВ
9
Felipe Felicio
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
30
Ренан
23
Фагнер
15
Вера
37
Ду Кейрос
17
Рамиро
8
Майкон
10
Гедес
9
Алберто
3-3-1-3
22
Эверсон
21
Жемерсон
4
Ревер
25
Мариано
8
Жаир
29
Аллан
6
Фернандес
11
Сарачо
11
Варгас
20
Кено
16
Додо
15
Вера
10
Витал
10
Витал
15
Вера
17
Рамиро
7
Аугусто
7
Аугусто
17
Рамиро
8
Майкон
23
Гиоване
23
Гиоване
8
Майкон
6
Фернандес
8
Рубенс
8
Рубенс
6
Фернандес
11
Сарачо
23
Гуга
23
Гуга
11
Сарачо
20
Кено
7
Адемир
7
Адемир
20
Кено
11
Варгас
7
Павон
7
Павон
11
Варгас
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Минейро
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
22
Yan Phillipe
ЦП
9
Felipe Felicio
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦП
22
Yan Phillipe
ЦП
9
Felipe Felicio
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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