Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валон Этеми - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1997 (28), Палатица
#72 | Нападающий
179 см
Северная Македония
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
15
1
3
3
0
Истанбулспор
15
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Коньяспор
1 : 3
26.05.2024
Галатасарай
1' - 60'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
2 : 2
18.05.2024
Коньяспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 36 тур
Коньяспор
3 : 0
12.05.2024
Самсунспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
60' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 2
20.04.2024
Аланьяспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
0 : 2
13.04.2024
Коньяспор
1' - 61'
21'
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
1 : 3
03.04.2024
Трабзонспор
67' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
63' - 90'
73'
90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор
2 : 0
24.02.2024
Хатайспор
46' - 90'
56'
90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
19.02.2024
Коньяспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
1' - 62'
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
1' - 79'
Турция. Суперлига, 23 тур
Коньяспор
2 : 3
28.01.2024
Истанбул Башакшехир
68' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
0 : 1
22.01.2024
Истанбулспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбулспор
1 : 5
07.01.2024
Фенербахче
1' - 76'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 0
23.12.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбулспор
0 : 1
10.12.2023
Аланьяспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбулспор
2 : 1
25.11.2023
Хатайспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
2 : 0
08.10.2023
Истанбулспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
1' - 90'
26'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбулспор
0 : 1
26.09.2023
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбулспор
0 : 2
17.09.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбулспор
1 : 1
18.08.2023
Кайсериспор
1' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
1' - 84'
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
2
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
25
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+