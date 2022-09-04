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    Виктор Кантильо - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Кантильо
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    03.11.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.10.2022 73' -90' Гойас (Гояния) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.10.2022 46' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    02.10.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.09.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    04.09.2022 56' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    64'
    30.08.2022 82' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    07.08.2022 1' -80' Аваи (Флорианополис) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.07.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 1' -46' Сеара (Форталеза) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.07.2022 1' -46' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2022 1' -58' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.06.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    19.06.2022 1' -67' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Гойас (Гояния)
    16.06.2022 1' -66' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.06.2022 69' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    08.06.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.06.2022 69' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    30.05.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    22.05.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.05.2022 82' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.05.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Форталеза (Форталеза)
    24.04.2022 74' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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