Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Колумбия. Примера А, 11 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 10 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Бразилия. Серия А, 37 тур
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 35 тур
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур