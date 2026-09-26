Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Виктор Кантильо - статистика

Атлетико Букараманга
15 октября 1993 (32)
#30 | Полузащитник
180 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Онсе Кальдас
1 : 3
26.09.2026
Атлетико Букараманга
90' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Атлетико Букараманга
2 : 0
21.09.2026
Интернасьонал де Богота
90' - 90'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Атлетико Букараманга
2 : 2
18.09.2026
Индепендьенте
Был в запасе
Колумбия. Примера А, 10 тур
Депортиво Перейра
1 : 3
13.09.2026
Атлетико Букараманга
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коритиба
0 : 2
07.12.2023
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
1 : 2
03.12.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 4
29.11.2023
Коринтианс
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
1 : 5
26.11.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
0 : 1
12.11.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
1 : 1
10.11.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 0
02.11.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 1
23.10.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
3 : 3
20.10.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
2 : 1
01.10.2023
Коринтианс
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коринтианс
1 : 0
23.09.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
4 : 4
19.09.2023
Гремио
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 1
15.09.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 1
30.04.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
3 : 1
24.04.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
2 : 1
16.04.2023
Крузейро
46' - 90'
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
22
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+