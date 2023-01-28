Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энтони Стюарт - статистика

Завершил карьеру
18 сентября 1992 (34), Лондон
#26 | Защитник
183 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
20
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Хиберниан
6 : 0
28.01.2023
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
2 : 0
07.01.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Сент-Миррен
3 : 1
24.12.2022
Абердин
1' - 35'
35'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
2 : 3
20.12.2022
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
0 : 1
17.12.2022
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 0
12.11.2022
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Абердин
4 : 1
04.11.2022
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
4 : 1
29.10.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 2
22.10.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
4 : 0
08.10.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
4 : 1
01.10.2022
Килмарнок
1' - 90'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
3 : 1
17.09.2022
Абердин
1' - 90'
27'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
5 : 0
27.08.2022
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
20.08.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Абердин
2 : 3
13.08.2022
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
4 : 1
06.08.2022
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Селтик
2 : 0
31.07.2022
Абердин
1' - 90'
Главные новости
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
2
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
1
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
3
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
4
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
3
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+