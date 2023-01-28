Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 28 января 2023
Хиберниан
28.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
6 : 0
Завершен
Абердин
10'
Д. Кэмпбелл
15'
Д. Кэмпбелл
45'
Э. Йуан
73'
К. Нисбет
88'
Э. Йуан
90+1'
У. Фиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Абердин
ГОЛ! 6:0!
У. Фиш
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Э. Йуан
88'
86'
Вторая желтая
Л. Скейлз
83'
Замена
П. Мислович
️️️️
Д. Хайес
83'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Г. Шинни
83'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Б. Миовски
Желтая карточка
К. Нисбет
80'
78'
Желтая карточка
Дюк
ГОЛ! 4:0!
К. Нисбет
Пас отдал
Л. Стивенсон
73'
Замена
Л. Миллер
️️️️
Г. МакКирди
72'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Э. МакГиди
68'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
64'
61'
Желтая карточка
Л. Скейлз
60'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Л. Кларксон
60'
Замена
C. Roberts
️️️️
М. Кеннеди
ГОЛ! 3:0!
Э. Йуан
Пас отдал
Д. Ньюэлл
45'
44'
Желтая карточка
Г. Шинни
28'
Желтая карточка
Д. Хайес
ГОЛ! 2:0!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
Д. Ньюэлл
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кэмпбелл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Абердин
4
Грэм Шинни
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
20
Эван Хендерсон
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Абердин
25
Том Ричи
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
37
Callum Roberts
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
2
Фиш
32
Кэмпбелл
8
Джегго
11
Ньюэлл
28
Кадден
46
МакГиди
27
Йуан
13
МакКирди
3-4-2
4
Шинни
5
Скейлз
26
Стюарт
17
Хайес
20
Рамадани
10
Кеннеди
7
Кларксон
28
Миовски
11
Дюк
13
МакКирди
12
Миллер
12
Миллер
13
МакКирди
46
МакГиди
15
Нисбет
15
Нисбет
46
МакГиди
7
Кларксон
15
Коулсон
15
Коулсон
7
Кларксон
10
Кеннеди
37
37
10
Кеннеди
4
Шинни
18
Бэррон
18
Бэррон
4
Шинни
17
Хайес
23
Мислович
23
Мислович
17
Хайес
28
Миовски
23
Данкан
23
Данкан
28
Миовски
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
25
Том Ричи
ВР
21
Данте Полвара
ОП
40
Findlay Marshall
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Остались в запасе
25
Том Ричи
ВР
21
Данте Полвара
ОП
40
Findlay Marshall
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хиберниан - Абердин
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
Новости команд
Все
Хиберниан
Абердин
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+