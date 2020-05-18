Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бруну Родригеш - статистика

Завершил карьеру
8 июня 2001 (25)
#4 | Защитник
192 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
17
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
1' - 27'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
1 : 1
24.02.2024
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
1' - 90'
51'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
1' - 90'
50'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
1' - 67'
56'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 10 тур
Шавиш
0 : 2
04.11.2023
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
4 : 2
07.10.2023
Жил Висенте
1' - 90'
81'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Шавиш
1 : 2
03.09.2023
Морейренcе
1' - 90'
10'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Шавиш
2 : 4
19.08.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
2 : 0
13.08.2023
Шавиш
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
1
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
2
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+