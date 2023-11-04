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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Бенфика
Шавиш - Бенфика: обзор матча 04 ноября 2023
Шавиш
04.11.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
59'
Ф. Эушнес
80'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Бенфика
Желтая карточка
И. Абасс
89'
87'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
Жо
️️️️
Т. Пете
85'
Замена
Гима
️️️️
Р. Рибейру
85'
83'
Замена
Шикинью
️️️️
Ж. Мариу
83'
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
80'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Мариу
Желтая карточка
Б. Ланга
77'
Желтая карточка
П. Виктор
75'
71'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
А. Ди Мария
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Санка
68'
Замена
Карраша
️️️️
Ж. Коррейя
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Эушнес
Замена
П. Виктор
️️️️
R. Lameiras
58'
46'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Г. Гедеш
44'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
R. Lameiras
41'
Желтая карточка
Р. Рибейру
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
21
Гима
ЦП
99
Жо
ЦФ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-4-1-1
1
Соуза
57
Круз
5
Ланга
4
Родригеш
77
Коррейя
12
Пете
20
Рибейру
10
22
Нвакали
11
Санка
23
Эрнандес
3-2-1-3-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
11
Гедеш
27
Рафа
77
Коррейя
27
Карраша
27
Карраша
77
Коррейя
20
Рибейру
21
Гима
21
Гима
20
Рибейру
11
Санка
7
Абасс
7
Абасс
11
Санка
12
Пете
99
Жо
99
Жо
12
Пете
10
17
Виктор
17
Виктор
10
23
Мариу
22
Шикинью
22
Шикинью
23
Мариу
11
Гедеш
19
Кабрал
19
Кабрал
11
Гедеш
11
Ди Мария
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
11
Ди Мария
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
Остались в запасе
Шавиш
Бенфика
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Шавиш - Бенфика
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
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