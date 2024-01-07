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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Шавиш
Фамаликан - Шавиш: обзор матча 07 января 2024
Фамаликан
07.01.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 2
Завершен
Шавиш
33'
T. Fonseca
40'
Шикинью
23'
Э. Эрнандес (П)
56'
Р. Рибейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Шавиш
90'
+3
Замена
Карраша
️️️️
Э. Морим
Замена
Э. Араужо
️️️️
T. Fonseca
85'
82'
Замена
Ж. Педру
️️️️
К. Нвакали
81'
Замена
Жо
️️️️
Э. Эрнандес
Замена
А. Добре
️️️️
Шикинью
73'
Замена
Отавио
️️️️
Ю. де Хас
73'
Замена
O. Liimatta
️️️️
З. Юссуф
73'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
61'
56'
ГОЛ! 2:2!
Р. Рибейру
51'
Желтая карточка
Б. Родригеш
46'
Замена
P. Pinho
️️️️
Т. Пете
46'
Замена
Л. Санка
️️️️
Бенни
Желтая карточка
Натан
45'
Желтая карточка
Г. Са
43'
ГОЛ! 2:1!
Шикинью
40'
39'
Желтая карточка
Т. Пете
ГОЛ! 1:1!
T. Fonseca
33'
Желтая карточка
Й. Кадис
29'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
(К)
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
17
Пауло Виктор
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
99
Жо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жуниор
74
Моура
4
Михай
24
де Хас
23
Натан
28
Юссуф
22
Топич
10
Шикинью
8
Са
95
29
Кадис
4-1-3-1-1
1
Соуза
77
Коррейя
19
Витория
4
Родригеш
57
Круз
70
Морим
20
Рибейру
12
Пете
22
Нвакали
7
Бенни
23
Эрнандес
24
де Хас
6
Отавио
6
Отавио
24
де Хас
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
28
Юссуф
16
16
28
Юссуф
10
Шикинью
29
Добре
29
Добре
10
Шикинью
95
9
Араужо
9
Араужо
95
70
Морим
27
Карраша
27
Карраша
70
Морим
22
Нвакали
8
Педру
8
Педру
22
Нвакали
12
Пете
18
18
12
Пете
7
Бенни
11
Санка
11
Санка
7
Бенни
23
Эрнандес
99
Жо
99
Жо
23
Эрнандес
Остались в запасе
Фамаликан
Шавиш
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
17
Пауло Виктор
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
17
Пауло Виктор
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Фамаликан - Шавиш
3
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
20
23
Офсайды
1
1
Количество передач
465
357
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.94
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
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