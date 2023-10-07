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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Жил Висенте
Шавиш - Жил Висенте: обзор матча 07 октября 2023
Шавиш
07.10.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
4 : 2
Завершен
Жил Висенте
26'
Э. Эрнандес
58'
С. Круз
81'
Э. Эрнандес
90+8'
Э. Эрнандес
19'
Ф. Коррея
39'
М. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Жил Висенте
ГОЛ! 4:2!
Э. Эрнандес
90'
+8
Вторая желтая
Р. Рибейру
90'
+3
Желтая карточка
Р. Рибейру
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Б. Родригеш
81'
78'
Замена
М. Гбане
️️️️
П. Тиба
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Санка
73'
68'
Замена
Марлон
️️️️
Мурило
68'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
М. Нету
67'
Замена
T. Touré
️️️️
Ф. Коррея
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Гима
59'
Замена
P. Pinho
️️️️
К. Нвакали
59'
ГОЛ! 2:2!
С. Круз
Пас отдал
Л. Санка
58'
Замена
С. Круз
️️️️
П. Виктор
46'
Замена
Бенни
️️️️
Б. Ланга
46'
45'
+4
Желтая карточка
М. Нету
Желтая карточка
Л. Санка
45'
+2
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Домингес
36'
Желтая карточка
Г. Перейра
29'
Желтая карточка
П. Тиба
ГОЛ! 1:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
К. Нвакали
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коррея
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
21
Гима
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
40
Депу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
7
Бенни
ПВ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Соуза
4
Родригеш
19
Витория
4
Кейрош
5
Ланга
77
Коррейя
22
Нвакали
21
Гима
11
Санка
23
Эрнандес
17
Виктор
4-3-3
42
Эндрю
2
Зе Карлуш
55
Перейра
26
Фернандеш
25
Бута
25
Педру Тиба
8
Домингес
16
Нету
40
Депу
77
Мурило
20
Коррея
17
Виктор
57
Круз
57
Круз
17
Виктор
22
Нвакали
18
18
22
Нвакали
21
Гима
20
Рибейру
20
Рибейру
21
Гима
11
Санка
7
Абасс
7
Абасс
11
Санка
5
Ланга
7
Бенни
7
Бенни
5
Ланга
25
Педру Тиба
24
Гбане
24
Гбане
25
Педру Тиба
16
Нету
19
Фуджимото
19
Фуджимото
16
Нету
77
Мурило
11
Марлон
11
Марлон
77
Мурило
20
Коррея
7
7
20
Коррея
Остались в запасе
Шавиш
Жил Висенте
30
Гонсалу Пинту
ВР
31
Родриго Моура
ВР
70
Элдер Морим
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
31
Родриго Моура
ВР
70
Элдер Морим
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Шавиш - Жил Висенте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
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