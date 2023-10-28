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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Шавиш
Витория Гимараеш - Шавиш: обзор матча 28 октября 2023
Витория Гимараеш
28.10.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
5 : 0
Завершен
Шавиш
3'
Ж. Мендеш
43'
Т. Хандель
45+2'
Ж. Силва
52'
А. Силва
90+1'
М. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Шавиш
ГОЛ! 5:0!
М. Силва
Пас отдал
Д. Силва
90'
+1
Замена
Н. Луж
️️️️
Т. Хандель
85'
82'
Замена
Э. Морим
️️️️
Р. Рибейру
Замена
M. Maga
️️️️
Б. Гаспар
77'
Замена
А. Фрейташ
️️️️
Р. Мангаш
77'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Мендеш
66'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Силва
66'
66'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Э. Эрнандес
ГОЛ! 4:0!
А. Силва
Пас отдал
Ж. Мендеш
52'
46'
Замена
Л. Санка
️️️️
Карраша
46'
Замена
Ж. Педру
️️️️
R. Lameiras
46'
Замена
Б. Ланга
️️️️
Гима
ГОЛ! 3:0!
Ж. Силва
Пас отдал
Ж. Мендеш
45'
+2
44'
Вторая желтая
И. Ногейра
ГОЛ! 2:0!
Т. Хандель
Пас отдал
Д. Силва
43'
27'
Желтая карточка
И. Ногейра
20'
Желтая карточка
Р. Рибейру
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мендеш
Пас отдал
Ж. Силва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
80
Дани Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
27
Карраша
ПЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
21
Гима
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
99
Жо
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
7
Мангаш
76
Гаспар
16
Рибейру
44
20
Хандель
80
Силва
10
Мендеш
16
Силва
17
Силва
20
Силва
3-2-3-1
1
Соуза
19
Витория
40
Ногейра
4
Родригеш
27
Карраша
57
Круз
20
Рибейру
21
Гима
10
23
Эрнандес
7
Мангаш
25
Фрейташ
25
Фрейташ
7
Мангаш
76
Гаспар
2
2
76
Гаспар
10
Мендеш
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Мендеш
20
Хандель
10
Луж
10
Луж
20
Хандель
17
Силва
9
Сафира
9
Сафира
17
Силва
21
Гима
5
Ланга
5
Ланга
21
Гима
20
Рибейру
70
Морим
70
Морим
20
Рибейру
10
8
Педру
8
Педру
10
23
Эрнандес
22
Нвакали
22
Нвакали
23
Эрнандес
27
Карраша
11
Санка
11
Санка
27
Карраша
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Шавиш
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
17
Пауло Виктор
ЦФ
99
Жо
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
17
Пауло Виктор
ЦФ
99
Жо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Витория Гимараеш - Шавиш
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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