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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Брага
Шавиш - Брага: обзор матча 19 августа 2023
Шавиш
19.08.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 4
Завершен
Брага
43'
Э. Эрнандес
53'
Э. Эрнандес
16'
Брума
58'
Р. Орта
81'
С. Банза
90+6'
Пицци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Брага
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
Пицци
87'
Замена
Пицци
️️️️
Брума
81'
ГОЛ! 2:3!
С. Банза
Пас отдал
А. Джало
Красная карточка
И. Ногейра
80'
Желтая карточка
И. Ногейра
78'
77'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
Замена
Ж. Педру
️️️️
К. Нвакали
69'
Желтая карточка
Л. Санка
67'
Замена
Х. Силла
️️️️
Ж. Коррейя
61'
Замена
Л. Санка
️️️️
И. Абасс
61'
58'
ГОЛ! 2:2!
Р. Орта
Пас отдал
А. Руис
Замена
Гима
️️️️
P. Pinho
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
И. Абасс
53'
46'
Замена
А. Джало
️️️️
Р. Саласар
ГОЛ! 1:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
К. Нвакали
43'
16'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
Р. Орта
Желтая карточка
P. Pinho
3'
2'
Желтая карточка
С. Ниакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
22
Келечи Нвакали
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
87
Rodrigo Melro
ЦП
21
Гима
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
4-2-2-2
1
Соуза
57
Круз
4
Родригеш
40
Ногейра
77
Коррейя
22
Нвакали
18
7
Абасс
7
Бенни
17
Виктор
23
Эрнандес
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
4
Ниакате
3
Марин
6
Карвальо
73
Мусрати
77
Брума
17
Саласар
21
Орта
9
Руис
77
Коррейя
5
Силла
5
Силла
77
Коррейя
22
Нвакали
8
Педру
8
Педру
22
Нвакали
18
21
Гима
21
Гима
18
7
Абасс
11
Санка
11
Санка
7
Абасс
77
Брума
21
Пицци
21
Пицци
77
Брума
17
Саласар
25
Джало
25
Джало
17
Саласар
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
Остались в запасе
Шавиш
Брага
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
87
Rodrigo Melro
ЦП
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
87
Rodrigo Melro
ЦП
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Шавиш - Брага
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
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