Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Шавиш
Фаренсе - Шавиш: обзор матча 26 августа 2023
Фаренсе
26.08.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
5 : 0
Завершен
Шавиш
10'
З. Мускат
17'
К. Фалькао
20'
Беллуми
22'
Ф. Исидоро
49'
Маттеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фаренсе - Шавиш
76'
Замена
R. Lameiras
️️️️
П. Виктор
Желтая карточка
T.
75'
Замена
A. Seruca
️️️️
Ф. Исидоро
73'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Р. Кошта
73'
71'
Замена
Х. Силла
️️️️
Ж. Педру
Желтая карточка
Р. Кошта
69'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Маттеус
65'
Замена
V. Gonçalves
️️️️
Беллуми
65'
59'
Желтая карточка
П. Виктор
ГОЛ! 5:0!
Маттеус
Пас отдал
Р. Кошта
49'
46'
Замена
Л. Санка
️️️️
Бенни
46'
Замена
Б. Ланга
️️️️
С. Круз
46'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Гима
ГОЛ! 4:0!
Ф. Исидоро
Пас отдал
T.
22'
ГОЛ! 3:0!
Беллуми
20'
ГОЛ! 2:0!
К. Фалькао
Пас отдал
Р. Кошта
17'
ГОЛ! 1:0!
З. Мускат
Пас отдал
Беллуми
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
19
Руй Кошта
ЦФ
33
Рикардо Велью
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Гима
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Бенни
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
50
André Seruca
ЦЗ
80
Vítor Gonçalves
ЦП
21
Elves Baldé
ЦФ
12
Talys
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
96
Ktatal
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
3-2-5
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
27
Маттеус
29
Фалькао
31
77
Матиас
10
Беллуми
14
Исидоро
33
Велью
4-2-2-2
1
Соуза
77
Коррейя
19
Витория
4
Родригеш
57
Круз
21
Гима
22
Нвакали
7
Бенни
7
Абасс
23
Эрнандес
17
Виктор
14
Исидоро
50
50
14
Исидоро
10
Беллуми
80
80
10
Беллуми
27
Маттеус
10
10
27
Маттеус
19
Кошта
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Кошта
57
Круз
5
Ланга
5
Ланга
57
Круз
Педру
5
Силла
5
Силла
Педру
17
Виктор
10
10
17
Виктор
21
Гима
8
Педру
8
Педру
21
Гима
7
Бенни
11
Санка
11
Санка
7
Бенни
Остались в запасе
Фаренсе
Шавиш
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
21
Elves Baldé
ЦФ
12
Talys
ЦФ
31
Родриго Моура
ВР
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
96
Ktatal
ЦП
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
21
Elves Baldé
ЦФ
12
Talys
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
96
Ktatal
ЦП
Статистика матча Фаренсе - Шавиш
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Новости команд
Все
Фаренсе
Шавиш
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+