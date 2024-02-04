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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Фаренсе
Шавиш - Фаренсе: обзор матча 04 февраля 2024
Шавиш
04.02.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фаренсе
53'
Э. Эрнандес (П)
35'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Фаренсе
Замена
Э. Морим
️️️️
Р. Рибейру
90'
+1
89'
Замена
А. Жорже
️️️️
Маттеус
Желтая карточка
П. Виктор
84'
79'
Замена
R. Barbosa
️️️️
К. Фалькао
79'
Замена
З. Луиш
️️️️
Б. Дуарте
74'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
Замена
П. Виктор
️️️️
Э. Эрнандес
74'
67'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
F. Cáseres
67'
Замена
C. Ponde
️️️️
E. Baldé
65'
Желтая карточка
К. Фалькао
60'
Желтая карточка
З. Мускат
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Эрнандес
53'
51'
Желтая карточка
Р. Велью
Замена
Жо
️️️️
Р. Гуццо
46'
Замена
Бенни
️️️️
Гима
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дуарте
Пас отдал
М. Матиас
Замена
Д. Эссуго
️️️️
К. Нвакали
30'
Желтая карточка
К. Нвакали
24'
Красная карточка
И. Ногейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
21
Гима
(К)
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
40
Junior Pius
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Фаренсе
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
2
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
23
Facundo Cáseres
ЦП
27
Маттеус
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
17
Пауло Виктор
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
10
John Jairo Velásquez
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
4-4-2
1
Соуза
57
Круз
40
Ногейра
13
27
Карраша
21
Гима
20
Рибейру
22
Нвакали
14
Гуццо
23
Эрнандес
40
3-1-2-5
2
Пастор
22
Мускат
37
Силва
29
Фалькао
23
27
Маттеус
33
Велью
31
21
77
Матиас
19
Дуарте
20
Рибейру
70
Морим
70
Морим
20
Рибейру
22
Нвакали
14
Эссуго
14
Эссуго
22
Нвакали
23
Эрнандес
17
Виктор
17
Виктор
23
Эрнандес
21
Гима
7
Бенни
7
Бенни
21
Гима
14
Гуццо
99
Жо
99
Жо
14
Гуццо
27
Маттеус
4
Жорже
4
Жорже
27
Маттеус
23
14
Исидоро
14
Исидоро
23
19
Дуарте
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
19
Дуарте
21
20
20
21
29
Фалькао
10
10
29
Фалькао
Остались в запасе
Шавиш
Фаренсе
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
John Jairo Velásquez
ЦП
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Igor Rossi
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
10
John Jairo Velásquez
ЦП
Статистика матча Шавиш - Фаренсе
2
1
4
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
19
15
Офсайды
2
4
Количество передач
398
420
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.67
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Ricardo Baixinho, Portugal
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