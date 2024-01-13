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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Спортинг
Шавиш - Спортинг: обзор матча 13 января 2024
Шавиш
13.01.2024, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
0 : 3
Завершен
Спортинг
44'
Паулинью
52'
Тринкау
56'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Спортинг
90'
Желтая карточка
В. Дьекереш
85'
Замена
Л. Нету
️️️️
М. Рейс
85'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
Р. Эшгайю
79'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Карраша
️️️️
Ж. Коррейя
75'
71'
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
Ж. Педру
️️️️
С. Витория
65'
Замена
И. Абасс
️️️️
Л. Санка
65'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
62'
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Гонсалвеш
Замена
Р. Гуццо
️️️️
К. Нвакали
53'
Замена
Жо
️️️️
Э. Морим
53'
52'
ГОЛ! 0:2!
Тринкау
Пас отдал
Н. Сантуш
46'
Замена
С. Коатес
️️️️
Э. Куарежма
44'
ГОЛ! 0:1!
Паулинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
27
Карраша
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
17
Пауло Виктор
ЛВ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
3-3-2-1-1
1
Соуза
13
4
Родригеш
19
Витория
57
Круз
70
Морим
77
Коррейя
22
Нвакали
20
Рибейру
11
Санка
23
Эрнандес
4-1-1-4
1
Адан
47
Эшгайю
25
Инасиу
2
Рейс
72
Куарежма
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
14
Дьекереш
77
Коррейя
27
Карраша
27
Карраша
77
Коррейя
22
Нвакали
14
Гуццо
14
Гуццо
22
Нвакали
19
Витория
8
Педру
8
Педру
19
Витория
11
Санка
7
Абасс
7
Абасс
11
Санка
70
Морим
99
Жо
99
Жо
70
Морим
2
Рейс
13
Нету
13
Нету
2
Рейс
72
Куарежма
4
Коатес
4
Коатес
72
Куарежма
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
47
Эшгайю
14
Эссуго
14
Эссуго
47
Эшгайю
Остались в запасе
Шавиш
Спортинг
31
Родриго Моура
ВР
12
Тибанг Пете
ЦП
17
Пауло Виктор
ЛВ
7
Бенни
ПВ
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
12
Тибанг Пете
ЦП
17
Пауло Виктор
ЛВ
7
Бенни
ПВ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Шавиш - Спортинг
1
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
366
387
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.36
2.51
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
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