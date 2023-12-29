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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Шавиш
Порту - Шавиш: обзор матча 29 декабря 2023
Порту
29.12.2023, пятница, 23:45
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Шавиш
58'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Шавиш
Желтая карточка
Ф. Кардосо
89'
88'
Желтая карточка
С. Круз
Замена
М. Груйич
️️️️
Ж. Мариу
87'
85'
Желтая карточка
П. Виктор
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Венделл
80'
79'
Замена
Карраша
️️️️
Ж. Коррейя
75'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
70'
Замена
Т. Пете
️️️️
Э. Морим
70'
Замена
П. Виктор
️️️️
Л. Санка
62'
Замена
Бенни
️️️️
К. Нвакали
62'
Замена
Жо
️️️️
Э. Эрнандес
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Мартинес
62'
Замена
Эванилсон
️️️️
А. Варела
62'
Замена
Галено
️️️️
М. Тареми
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
58'
Желтая карточка
А. Варела
51'
50'
Желтая карточка
Б. Родригеш
Желтая карточка
Т. Мартинес
41'
25'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
18
Венделл
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
70
Элдер Морим
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
21
Гима
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
13
Галено
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЛВ
12
Тибанг Пете
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
2
Зе Педру
15
Кардосо
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
11
Пепе
10
Франку
9
Тареми
11
Мартинес
4-1-3-1-1
31
Моура
77
Коррейя
5
Ланга
4
Родригеш
57
Круз
70
Морим
22
Нвакали
21
Гима
20
Рибейру
11
Санка
23
Эрнандес
18
Венделл
13
Мендеш
13
Мендеш
18
Венделл
17
Мариу
8
Груйич
8
Груйич
17
Мариу
9
Тареми
13
Галено
13
Галено
9
Тареми
11
Мартинес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мартинес
22
Варела
9
Эванилсон
9
Эванилсон
22
Варела
77
Коррейя
27
Карраша
27
Карраша
77
Коррейя
70
Морим
12
Пете
12
Пете
70
Морим
11
Санка
17
Виктор
17
Виктор
11
Санка
22
Нвакали
7
Бенни
7
Бенни
22
Нвакали
23
Эрнандес
99
Жо
99
Жо
23
Эрнандес
Остались в запасе
Порту
Шавиш
14
Клаудио Рамос
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
24
Иван Хайме
ЛВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Уго Соуза
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
24
Иван Хайме
ЛВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Шавиш
3
5
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
20
11
Количество передач
560
264
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.64
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Драгау
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