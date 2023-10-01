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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Шавиш
Арука - Шавиш: обзор матча 01 октября 2023
Арука
01.10.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 2
Завершен
Шавиш
53'
Э. Эрнандес (П)
85'
Ж. Коррейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Шавиш
85'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Коррейя
Замена
M. Puche
️️️️
Веверсон
82'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Кристо
82'
80'
Замена
Ж. Кейрош
️️️️
И. Ногейра
80'
Замена
Ж. Педру
️️️️
К. Нвакали
73'
Желтая карточка
И. Ногейра
70'
Замена
Бенни
️️️️
Жо
70'
Замена
P. Pinho
️️️️
Гима
Замена
А. Букия
️️️️
А. Трецца
70'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Б. Милованов
70'
64'
Желтая карточка
Гима
Замена
Р. Мухика
️️️️
Джейсон
60'
59'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Л. Санка
Желтая карточка
А. Трецца
53'
53'
Желтая карточка
Э. Эрнандес
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Эрнандес
Красная карточка
Д. Симао
45'
+4
Желтая карточка
Веверсон
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
У. Соуза
35'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
Желтая карточка
М. Силла
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
21
Гима
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
99
Жо
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
30
Андре Букия
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
18
Pedro Pinho
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
7
Бенни
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
4-1-1-2-2
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
4
Фернандеш
3
Монтеро
19
Милованов
14
Бускетс
8
Симао
2
Силла
23
Джейсон
17
Кристо
19
Трецца
3-2-2-1-2
1
Соуза
19
Витория
40
Ногейра
4
Родригеш
77
Коррейя
5
Ланга
21
Гима
22
Нвакали
11
Санка
23
Эрнандес
99
Жо
19
Милованов
28
Эшгайю
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Трецца
30
Букия
30
Букия
19
Трецца
17
Кристо
7
Лаваль
7
Лаваль
17
Кристо
26
Веверсон
11
11
26
Веверсон
23
Джейсон
19
Мухика
19
Мухика
23
Джейсон
40
Ногейра
4
Кейрош
4
Кейрош
40
Ногейра
21
Гима
18
18
21
Гима
22
Нвакали
8
Педру
8
Педру
22
Нвакали
11
Санка
20
Рибейру
20
Рибейру
11
Санка
99
Жо
7
Бенни
7
Бенни
99
Жо
Остались в запасе
Арука
Шавиш
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Арука - Шавиш
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
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