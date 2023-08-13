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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Шавиш
Риу Аве - Шавиш: обзор матча 13 августа 2023
Риу Аве
13.08.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Шавиш
64'
L. Ruiz (П)
90+8'
Z. Manuel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Шавиш
ГОЛ! 2:0!
Z. Manuel
90'
+8
Желтая карточка
Савио
90'
+3
90'
+1
Замена
Ж. Кейрош
️️️️
Х. Силла
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
74'
Замена
Z. Manuel
️️️️
J.
74'
Желтая карточка
J.
73'
Замена
П. Вильям
️️️️
Жозуэ
73'
65'
Замена
P. Pinho
️️️️
Ж. Педру
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Ruiz
64'
63'
Желтая карточка
Х. Силла
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Эрнани
46'
Замена
Савио
️️️️
Р. Панталон
46'
46'
Замена
С. Витория
️️️️
Бенни
Желтая карточка
Р. Панталон
40'
20'
Желтая карточка
И. Ногейра
14'
Вторая желтая
Б. Ланга
14'
Желтая карточка
Б. Ланга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Риу Аве
40
Lucas Flores
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
18
Pedro Pinho
ЦП
87
Rodrigo Melro
ЦП
96
Ktatal
ЦП
17
Picas
ЦП
4-1-1-1-4
23
Жозуэ
33
Сантос
42
Панталон
20
Коштинья
6
Удрхири
10
6
Гуга
15
11
11
27
Эрнани
3-2-2-1-2
1
Соуза
57
Круз
4
Родригеш
40
Ногейра
5
Силла
5
Ланга
22
Нвакали
8
Педру
7
Бенни
17
Виктор
23
Эрнандес
42
Панталон
16
Савио
16
Савио
42
Панталон
23
Жозуэ
3
Вильям
3
Вильям
23
Жозуэ
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
10
70
70
10
27
Эрнани
9
Боатенг
9
Боатенг
27
Эрнани
7
Бенни
19
Витория
19
Витория
7
Бенни
5
Силла
4
Кейрош
4
Кейрош
5
Силла
8
Педру
18
18
8
Педру
Остались в запасе
Риу Аве
Шавиш
40
Lucas Flores
ВР
21
Жоау Грака
ЦП
17
Ukra
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
31
Родриго Моура
ВР
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
87
Rodrigo Melro
ЦП
96
Ktatal
ЦП
17
Picas
ЦП
Остались в запасе
40
Lucas Flores
ВР
21
Жоау Грака
ЦП
17
Ukra
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
87
Rodrigo Melro
ЦП
96
Ktatal
ЦП
17
Picas
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Риу Аве - Шавиш
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
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