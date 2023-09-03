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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Морейренcе
Шавиш - Морейренcе: обзор матча 03 сентября 2023
Шавиш
03.09.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 2
Завершен
Морейренcе
73'
Б. Ланга
85'
Ж. Камачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Морейренcе
Желтая карточка
П. Виктор
90'
89'
Желтая карточка
Л. Офори
86'
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
С. Круз
️️️️
Б. Ланга
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Камачу
ГОЛ! 1:0!
Б. Ланга
Пас отдал
П. Виктор
73'
73'
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
Замена
Гима
️️️️
И. Абасс
68'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Т. Пете
68'
Желтая карточка
К. Нвакали
56'
Замена
П. Виктор
️️️️
Бенни
46'
Замена
Л. Санка
️️️️
R. Lameiras
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Луис
22'
Желтая карточка
Г. Фримпонг
Желтая карточка
Б. Родригеш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
12
Тибанг Пете
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Морейренcе
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
37
Жоау Камачу
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
8
Жоау Педру
ЦП
21
Гима
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
17
Пауло Виктор
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
4-3-2-1
1
Соуза
5
Ланга
40
Ногейра
4
Родригеш
77
Коррейя
12
Пете
22
Нвакали
10
7
Абасс
7
Бенни
23
Эрнандес
4-2-5
70
Силва
26
Маракас
21
Фримпонг
44
80
Офори
10
37
Камачу
9
Луис
28
Кодисанг
17
Франку
1
5
Ланга
57
Круз
57
Круз
5
Ланга
12
Пете
8
Педру
8
Педру
12
Пете
7
Абасс
21
Гима
21
Гима
7
Абасс
10
11
Санка
11
Санка
10
7
Бенни
17
Виктор
17
Виктор
7
Бенни
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
Остались в запасе
Шавиш
Морейренcе
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
Остались в запасе
5
Педру Амадор
ЛЗ
66
Gilberto Batista
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
92
Macedo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Шавиш - Морейренcе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
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