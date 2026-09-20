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Австрия. Бундеслига
Команды
Хартберг
Лука Марич
Статистика
€ 100 тыс
Лука Марич - статистика
Хартберг
19 июля 2002 (24)
#21 | Вратарь
184 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 3
20.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Тироль
2 : 2
13.09.2026
Хартберг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штурм
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 0
19.05.2024
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
2 : 2
12.05.2024
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 1
05.05.2024
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
2 : 2
28.04.2024
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
10.03.2024
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Штурм
4 : 0
03.03.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Тироль
0 : 2
25.02.2024
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
1 : 1
18.02.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 1
09.02.2024
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
1 : 0
10.12.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
1 : 1
03.12.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
2 : 0
25.11.2023
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия К
0 : 3
12.11.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
3 : 1
05.11.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
0 : 1
29.10.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
2 : 1
21.10.2023
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.10.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
1 : 0
01.10.2023
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
24.09.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
2 : 2
16.09.2023
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 1
26.08.2023
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия Л
0 : 1
19.08.2023
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Штурм
0 : 0
12.08.2023
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
2 : 0
05.08.2023
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
0 : 3
30.07.2023
Штурм
Был в запасе
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