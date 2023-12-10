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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Альтах
Штурм - Альтах: обзор матча 10 декабря 2023
Штурм
10.12.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Альтах
3'
С. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Альтах
90'
+6
Желтая карточка
D. Stojanović
90'
+4
Желтая карточка
C. Reiner
Замена
А. Камара
️️️️
М. Саркария
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Инголич
Желтая карточка
А. Прасс
85'
84'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Л. Лукачевич
77'
Желтая карточка
Л. Фадингер
Замена
В. Бевинг
️️️️
О. Китеишвили
72'
71'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
Л. Гугганиг
71'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Сантос
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
С. Джатта
61'
56'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
55'
Желтая карточка
П. Коллер
54'
Желтая карточка
Л. Лукачевич
46'
Замена
С. Инголич
️️️️
К. Гебауэр
40'
Желтая карточка
М. Бере
Желтая карточка
Д. Лавале
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Джатта
Пас отдал
Д. Шнегг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
23
Густаво Сантос
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Горенц-Станкович
4
Лавале
22
Аффенгрубер
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
8
Китеишвили
11
Саркария
20
Джатта
4-2-2-2
1
17
Ягер
30
Коллер
5
Гугганиг
47
Лукачевич
29
Райтер
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
6
23
Сантос
8
Китеишвили
11
Бевинг
11
Бевинг
8
Китеишвили
11
Саркария
36
Камара
36
Камара
11
Саркария
20
Джатта
17
Влодарчик
17
Влодарчик
20
Джатта
47
Лукачевич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
47
Лукачевич
27
Гебауэр
25
Инголич
25
Инголич
27
Гебауэр
5
Гугганиг
27
Юрчек
27
Юрчек
5
Гугганиг
23
Сантос
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Сантос
8
Бере
22
22
8
Бере
Остались в запасе
Штурм
Альтах
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Феликс Штраус
ОП
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Феликс Штраус
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Альтах
2
7
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
5
1
Нарушения
4
9
Офсайды
3
1
Количество передач
189
165
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
64
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Achim Untergasser, Austria
Стадион:
Меркур Арена
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