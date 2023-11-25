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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия Л
Штурм - Аустрия Л: обзор матча 25 ноября 2023
Штурм
25.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия Л
48'
Т. Хорват
70'
А. Прасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия Л
90'
+2
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
85'
Замена
М. Фусейни
️️️️
М. Саркария
85'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Т. Хорват
85'
79'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Андерсон
79'
Замена
L. Mätzler
️️️️
Д. Тифенбах
71'
Желтая карточка
Д. Ширль
Замена
А. Камара
️️️️
Ш. Влодарчик
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Прасс
Пас отдал
Ю. Газибегович
70'
63'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Т. Рейн
Замена
Х. Серрано
️️️️
С. Хирлендер
56'
53'
Вторая желтая
Б. Диалло
Желтая карточка
С. Хирлендер
51'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хорват
48'
34'
Желтая карточка
Б. Диалло
27'
Замена
B. Moltenis
️️️️
С. Сурданович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
(К)
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
(К)
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
36
Амади Камара
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
3-2-3-1-1
91
Марич
22
Аффенгрубер
4
Лавале
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
17
Влодарчик
4-3-2-1
27
Ширль
28
Андерсон
3
Боатенг
29
Груйчич
22
Диалло
8
Рейн
23
Грабхер
33
Тифенбах
86
Сурданович
77
Диаби
27
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
25
Хирлендер
42
Серрано
42
Серрано
25
Хирлендер
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
14
Хорват
11
Саркария
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Саркария
17
Влодарчик
36
Камара
36
Камара
17
Влодарчик
33
Тифенбах
31
31
33
Тифенбах
8
Рейн
7
Гмайнер
7
Гмайнер
8
Рейн
28
Андерсон
7
Шмид
7
Шмид
28
Андерсон
86
Сурданович
4
4
86
Сурданович
Остались в запасе
Штурм
Аустрия Л
1
Маттео Биньетти
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
22
Аммар Хелак
ВР
20
Ben Bobzien
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
20
Ben Bobzien
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Штурм - Аустрия Л
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Arnes Talic, Austria
Стадион:
Меркур Арена
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