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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Штурм
Аустрия Л - Штурм: обзор матча 19 августа 2023
Аустрия Л
19.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Штурм
33'
Г. Вютрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Штурм
83'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Ш. Влодарчик
70'
Замена
Х. Серрано
️️️️
О. Китеишвили
70'
Замена
В. Бевинг
️️️️
С. Джатта
Желтая карточка
L. Mätzler
64'
Замена
B. Bobzien
️️️️
С. Сурданович
63'
Замена
Андерсон
️️️️
Ф. Гмайнер
63'
58'
Замена
С. Джатта
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Замена
L. Mätzler
️️️️
А. Шмид
46'
45'
+5
Желтая карточка
О. Китеишвили
45'
+2
Желтая карточка
А. Прасс
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вютрих
5'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Отар Китеишвили
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
30
Rafael Devisate
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
41
Enes Koc
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
22
Макс Джонстон
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4-2-2-2
27
Ширль
22
Диалло
29
Груйчич
31
Мак
7
Гмайнер
33
Тифенбах
8
Рейн
77
Диаби
86
Сурданович
27
18
Шмид
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
18
Шмид
31
31
18
Шмид
7
Гмайнер
28
Андерсон
28
Андерсон
7
Гмайнер
86
Сурданович
20
20
86
Сурданович
17
Влодарчик
89
Яншер
89
Яншер
17
Влодарчик
8
Китеишвили
42
Серрано
42
Серрано
8
Китеишвили
Джатта
11
Бевинг
11
Бевинг
Джатта
70
Силва Тейшейра
20
Джатта
20
Джатта
70
Силва Тейшейра
Остались в запасе
Аустрия Л
Штурм
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
30
Rafael Devisate
ЦП
41
Enes Koc
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
30
Rafael Devisate
ЦП
41
Enes Koc
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия Л - Штурм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
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