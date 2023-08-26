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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Блау-Вайс
Штурм - Блау-Вайс: обзор матча 26 августа 2023
Штурм
26.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Блау-Вайс
1'
Ш. Влодарчик
7'
В. Бевинг
62'
Ш. Влодарчик
75'
М. Саркария (П)
54'
Д. Аффенгрубер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Блау-Вайс
Замена
Т. Хорват
️️️️
В. Бевинг
83'
Замена
М. Фусейни
️️️️
О. Китеишвили
83'
79'
Замена
Д. Митрович
️️️️
Ронивалдо
78'
Замена
С. Фейертаг
️️️️
Ш. Хаудум
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Саркария
75'
64'
Замена
M. Brandner
️️️️
M. Krainz
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Прасс
64'
63'
Замена
К. Добрас
️️️️
К. Носс
ГОЛ! 3:1!
Ш. Влодарчик
Пас отдал
В. Бевинг
62'
56'
Замена
M. Schantl
️️️️
Ю. Геллес
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Аффенгрубер
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
46'
Желтая карточка
Х. Серрано
27'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Б. Силва Тейшейра
14'
ГОЛ! 2:0!
В. Бевинг
7'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Влодарчик
Пас отдал
В. Бевинг
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
2
Fabio Strauss
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
60
Симон Пиркль
ЦП
14
Конор Носс
АП
15
Manuel Maranda
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
8
Тобиас Кох
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Штурм
91
Лука Марич
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Блау-Вайс
21
Felix Gschossmann
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
19
Raphael Hofer
ЦФ
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
3-2-2-2-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
17
Влодарчик
2-3-1-4
1
Шмид
2
16
Геллес
27
Хаудум
27
60
Пиркль
14
Носс
8
Кох
9
Ронивалдо
10
Менса
15
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
11
Бевинг
14
Хорват
14
Хорват
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
42
Серрано
42
Серрано
70
Силва Тейшейра
22
Прасс
11
Саркария
11
Саркария
22
Прасс
8
Китеишвили
16
Фусейни
16
Фусейни
8
Китеишвили
9
Ронивалдо
3
Митрович
3
Митрович
9
Ронивалдо
16
Геллес
22
22
16
Геллес
14
Носс
30
Добрас
30
Добрас
14
Носс
27
13
13
27
27
Хаудум
18
Фейертаг
18
Фейертаг
27
Хаудум
Остались в запасе
Штурм
Блау-Вайс
91
Лука Марич
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
21
Felix Gschossmann
ВР
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Остались в запасе
21
Felix Gschossmann
ВР
19
Raphael Hofer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Штурм - Блау-Вайс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
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