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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 05 ноября 2023
ЛАСК
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Штурм
36'
М. Усор
45+1'
Ф. Стойкович
90+1'
Р. Жуль
60'
Ш. Влодарчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Штурм
Желтая карточка
И. Мустафа
90'
+3
Замена
Л. Пинтор
️️️️
М. Усор
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Р. Жуль
Пас отдал
С. Хорват
90'
+1
Замена
П. Михорль
️️️️
И. Любич
82'
78'
Замена
М. Фусейни
️️️️
А. Прасс
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
75'
Замена
Х. Балич
️️️️
И. Мустафа
74'
64'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Х. Серрано
60'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Влодарчик
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
Желтая карточка
Ф. Стойкович
58'
54'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
46'
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Данте
46'
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
М. Саркария
ГОЛ! 2:0!
Ф. Стойкович
Пас отдал
Р. Жуль
45'
+1
Пенальти не реализован!
Р. Жуль
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Усор
Пас отдал
Р. Жуль
36'
Желтая карточка
С. Хорват
35'
29'
Желтая карточка
А. Прасс
Желтая карточка
Р. Жуль
18'
Желтая карточка
Д. Белло
3'
3'
Пенальти не реализован!
М. Саркария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
3-3-3-1
26
Лаваль
16
Андраде
40
Таловеров
30
Стойкович
2
Белло
77
Любич
4
Цирайс
23
Мустафа
30
Хорват
8
Усор
32
Жуль
3-2-2-3
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
42
Серрано
22
Прасс
70
Силва Тейшейра
11
Саркария
11
Бевинг
77
Любич
34
Михорль
34
Михорль
77
Любич
8
Усор
11
Пинтор
11
Пинтор
8
Усор
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
23
Мустафа
18
Балич
18
Балич
23
Мустафа
42
Серрано
25
Хирлендер
25
Хирлендер
42
Серрано
44
Данте
14
Хорват
14
Хорват
44
Данте
22
Прасс
16
Фусейни
16
Фусейни
22
Прасс
11
Саркария
17
Влодарчик
17
Влодарчик
11
Саркария
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
91
Лука Марич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Штурм
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Райффайзен Арена
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