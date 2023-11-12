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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Штурм
Аустрия К - Штурм: обзор матча 12 ноября 2023
Аустрия К
12.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Штурм
3'
Й. Горенц-Станкович
19'
Т. Хорват
67'
Т. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Штурм
82'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Карвейна
75'
74'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
71'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Желтая карточка
Э. Ирвинг
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
Т. Хорват
Пас отдал
Д. Шнегг
65'
Замена
А. Камара
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
Т. Гемичибаши
60'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
60'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Штрауди
21'
19'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хорват
Пас отдал
Ю. Газибегович
3'
ГОЛ! 0:1!
Й. Горенц-Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
36
Амади Камара
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
37
Виммер
4
Джорич
81
Гемичибаши
24
Верницниг
44
Штрауди
11
Бенателли
30
Карвейна
9
Арвейлер
3-2-1-2-1
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
4
Лавале
70
Газибегович
23
Шнегг
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
11
Саркария
17
Влодарчик
44
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
44
Штрауди
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
18
Ирвинг
81
Гемичибаши
30
Карвейна
11
11
30
Карвейна
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
70
Силва Тейшейра
36
Камара
36
Камара
70
Силва Тейшейра
Остались в запасе
Аустрия К
Штурм
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия К - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Вертерзее
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