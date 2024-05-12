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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 12 мая 2024
ЛАСК
12.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Штурм
20'
Ф. Флеккер
76'
М. Любичич (П)
30'
О. Китеишвили
48'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Штурм
85'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Хорват
85'
Замена
Х. Серрано
️️️️
Н. Гейрхофер
Замена
Р. Жуль
️️️️
A. Taoui
83'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
М. Таловеров
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Любичич
76'
75'
Желтая карточка
Д. Лавале
73'
Замена
С. Джатта
️️️️
В. Бевинг
57'
Желтая карточка
О. Китеишвили
48'
ГОЛ! 1:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
А. Прасс
44'
Желтая карточка
А. Прасс
30'
ГОЛ! 1:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
М. Бирет
ГОЛ! 1:0!
Ф. Флеккер
Пас отдал
A. Taoui
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
(К)
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
8
Мозес Усор
ПВ
11
Adil Taoui
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
1
Витезслав Ярош
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
(К)
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
40
Таловеров
2
Белло
30
Стойкович
23
Бериша
29
Флеккер
8
Усор
27
Любичич
11
3-2-3-1-1
1
Ярош
35
Гейрхофер
5
Вютрих
4
Лавале
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Прасс
11
Бевинг
14
Бирет
40
Таловеров
33
Лукенедер
33
Лукенедер
40
Таловеров
11
32
Жуль
32
Жуль
11
35
Гейрхофер
42
Серрано
42
Серрано
35
Гейрхофер
11
Бевинг
20
Джатта
20
Джатта
11
Бевинг
14
Хорват
36
Камара
36
Камара
14
Хорват
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча ЛАСК - Штурм
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
20
Офсайды
1
0
Количество передач
408
330
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Райффайзен Арена
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