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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 29 октября 2023
Штурм
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия
14'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия
90'
+3
Желтая карточка
М. Фишер
Желтая карточка
А. Прасс
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Холланд
87'
Желтая карточка
К. Фрюхтль
Замена
С. Хирлендер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
82'
Замена
М. Фусейни
️️️️
С. Джатта
82'
Желтая карточка
Д. Лавале
76'
75'
Замена
М. Браунедер
️️️️
А. Юкич
75'
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Грубер
Замена
Ш. Влодарчик
️️️️
Д. Шнегг
70'
69'
Желтая карточка
М. Мейсль
66'
Замена
Х. Генуш
️️️️
М. Поцман
58'
Замена
М. Балтакса
️️️️
М. Польстер
58'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Р. Ранфтль
Замена
В. Бевинг
️️️️
Т. Хорват
58'
Пенальти не реализован!
М. Саркария
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
М. Фишер
5'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
(К)
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
91
Лука Марич
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
3-2-2-1-1
37
Шерпен
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
4
Лавале
23
Шнегг
22
Джонстон
22
Прасс
14
Хорват
11
Саркария
20
Джатта
3-1-3-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
40
Мейсль
26
Ранфтль
77
Юкич
30
Фишер
43
Польстер
11
Аслани
19
Поцман
9
Грубер
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
14
Хорват
11
Бевинг
11
Бевинг
14
Хорват
20
Джатта
16
Фусейни
16
Фусейни
20
Джатта
23
Шнегг
17
Влодарчик
17
Влодарчик
23
Шнегг
19
Поцман
21
Генуш
21
Генуш
19
Поцман
43
Польстер
3
Балтакса
3
Балтакса
43
Польстер
26
Ранфтль
8
Холланд
8
Холланд
26
Ранфтль
77
Юкич
23
Браунедер
23
Браунедер
77
Юкич
9
Грубер
7
Вучич
7
Вучич
9
Грубер
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
91
Лука Марич
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
99
Мирко Кос
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Штурм - Аустрия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Меркур Арена
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