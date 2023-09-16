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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 16 сентября 2023
Штурм
16.09.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Зальцбург
53'
О. Китеишвили
63'
М. Саркария
40'
С. Байду
73'
С. Койта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Зальцбург
Замена
М. Фусейни
️️️️
М. Саркария
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Ульмер
️️️️
А. Терзич
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Прасс
90'
+2
Желтая карточка
А. Прасс
90'
Желтая карточка
С. Хирлендер
85'
77'
Желтая карточка
А. Дедич
77'
Желтая карточка
Л. Гурна
Желтая карточка
Г. Вютрих
77'
Желтая карточка
Д. Шнегг
77'
74'
Замена
У. Соле
️️️️
К. Пиатковски
74'
Замена
Д. Нене
️️️️
Р. Шимич
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Койта
73'
Замена
Л. Сучич
️️️️
О. Глух
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Саркария
Пас отдал
О. Китеишвили
63'
56'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Конате
ГОЛ! 1:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
М. Саркария
53'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Ш. Влодарчик
46'
45'
+8
Желтая карточка
К. Конате
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Байду
Желтая карточка
Ю. Газибегович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
8
Китеишвили
25
Хирлендер
11
Саркария
17
Влодарчик
4-1-1-2-2
30
Шлагер
3
Терзич
91
Пиатковски
6
Байду
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
10
Глух
14
Кьергор
9
Шимич
19
Конате
22
Прасс
14
Хорват
14
Хорват
22
Прасс
17
Влодарчик
11
Бевинг
11
Бевинг
17
Влодарчик
11
Саркария
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Саркария
3
Терзич
17
Ульмер
17
Ульмер
3
Терзич
91
Пиатковски
28
Соле
28
Соле
91
Пиатковски
10
Глух
24
Сучич
24
Сучич
10
Глух
9
Шимич
45
Нене
45
Нене
9
Шимич
19
Конате
20
Койта
20
Койта
19
Конате
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Йонас Крамри
ВР
17
Аманква Форсон
АП
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
17
Аманква Форсон
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Зальцбург
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
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