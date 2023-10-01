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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Тироль
Штурм - Тироль: обзор матча 01 октября 2023
Штурм
01.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
44'
Г. Вютрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Тироль
90'
Замена
С. Огринец
️️️️
Д. Гугганиг
87'
Желтая карточка
Л. Кронбергер
86'
Замена
A. Ranacher
️️️️
Л. Шульцбахер
Желтая карточка
С. Хирлендер
84'
84'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
83'
75'
Желтая карточка
М. Тафернер
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
73'
Замена
С. Джатта
️️️️
Ш. Влодарчик
73'
57'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Т. Хорват
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вютрих
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
91
Лука Марич
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Тироль
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
Alexander Ranacher
ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Бевинг
17
Влодарчик
4-4-2
1
Стейскал
3
Гугганиг
6
Шульцбахер
20
Бахер
26
44
6
7
Эртльталер
30
Тафернер
8
99
Прелец
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
14
Хорват
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
14
Хорват
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
17
Влодарчик
20
Джатта
20
Джатта
17
Влодарчик
6
Шульцбахер
14
14
6
Шульцбахер
3
Гугганиг
98
Огринец
98
Огринец
3
Гугганиг
Остались в запасе
Штурм
Тироль
91
Лука Марич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
1
Paul Schermer
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
14
J. Naschberger
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Штурм - Тироль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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